Veneto – Auto si schianta contro un autobus, muore 40enne, salvo per miracolo, ma ferito, un bimbo di due anni

FELTRE (Belluno), 26 novembre 2025 – Un drammatico incidente stradale ha scosso oggi il Bellunese: uno scontro tra un’auto e un autobus a Feltre è costato la vita a un uomo di 40 anni di Primiero San Martino di Castrozza (Trento), mentre un bambino di due anni, seduto nel seggiolino posteriore della vettura, è rimasto lievemente ferito.

I vigili del fuoco hanno dovuto ricorrere a cesoia e divaricatore per estrarre il corpo del conducente dall’abitacolo. Il piccolo è stato affidato subito alle cure del personale sanitario, mentre illeso è rimasto l’autista dell’autobus, che rientrava in deposito senza passeggeri.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Feltre e la polizia locale, per i rilievi e la gestione della viabilità.