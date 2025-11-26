CRONACAVENETO
26 Novembre 2025 - 17.46

Veneto – Auto si schianta contro un autobus, muore 40enne, salvo per miracolo, ma ferito, un bimbo di due anni

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

FELTRE (Belluno), 26 novembre 2025 – Un drammatico incidente stradale ha scosso oggi il Bellunese: uno scontro tra un’auto e un autobus a Feltre è costato la vita a un uomo di 40 anni di Primiero San Martino di Castrozza (Trento), mentre un bambino di due anni, seduto nel seggiolino posteriore della vettura, è rimasto lievemente ferito.

I vigili del fuoco hanno dovuto ricorrere a cesoia e divaricatore per estrarre il corpo del conducente dall’abitacolo. Il piccolo è stato affidato subito alle cure del personale sanitario, mentre illeso è rimasto l’autista dell’autobus, che rientrava in deposito senza passeggeri.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Feltre e la polizia locale, per i rilievi e la gestione della viabilità.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Auto si schianta contro un autobus, muore 40enne, salvo per miracolo, ma ferito, un bimbo di due anni | TViWeb Veneto - Auto si schianta contro un autobus, muore 40enne, salvo per miracolo, ma ferito, un bimbo di due anni | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy