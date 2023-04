VENETO – Auto si schianta contro un albero: grave il conducente

Giovedì sera alle 21:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Rivale incrocio con Via Noalese a Santa Maria di Sala per un’auto finita fuoristrada contro un albero: ferito gravemente il conducente. I pompieri arrivati dal distaccamento volontario di Mirano, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il conducente, rimasto incastrato nell’abitacolo della Fiat Punto. Il ferito è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem e trasferito in eliambulanza in codice rosso in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate a mezzanotte circa con la rimozione del mezzo.