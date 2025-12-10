10 Dicembre 2025 - 9.51
Veneto – Auto si ribalta: un ferito
Alle 20:30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via 11 Febbraio, nel comune di Quinto di Treviso, per soccorrere la conducente di un’auto finita capovolta.
La squadra proveniente dalla sede centrale di Treviso ha estratto dall’abitacolo la guidatrice, una donna di 70 anni, che è stata subito affidata al personale sanitario del SUEM 118 intervenuto sul posto.
Nell’incidente l’auto ha abbattuto un palo dell’illuminazione pubblica. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.