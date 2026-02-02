Veneto – Auto si ribalta dopo l’urto: ferito estratto dai Vigili del fuoco

Questa mattina, intorno a metà giornata, un incidente stradale si è verificato ad Albignasego, in via Don Milani, quando una vettura si è ribaltata su un fianco a seguito di una collisione.

I Vigili del fuoco, partiti dalla Centrale di Albignasego, sono intervenuti rapidamente e hanno estratto il conducente dall’abitacolo, affidandolo alle cure del personale sanitario del 118.

Sul posto anche la Polizia locale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e gestire il traffico nella zona.