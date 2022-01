VENETO – Auto si infilza su un guardrail: ferito e miracolato l’autista

Incidente rocambolesco e autista e passeggero miracolati nel primo pomeriggio nel Padovano. Alle 14:45, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma nel comune di Saletto di Borgo Veneto per un’auto finita contro la cuspide di un guardrail rimanendo infilzata: ferito il passeggero, illeso il conducente. I pompieri arrivati da Este, hanno messo in sicurezza l’auto e utilizzando cesoie divaricatori e attrezzature varie hanno smontato parte del guardrail riuscendo a liberare il passeggero che è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM. Il ferito è stato stabilizzato e trasferito in ospedale. Sul posto i carabinieri per deviare il traffico ed eseguire i rilevi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.