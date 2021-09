VENETO – Auto schiacciata da mezzo agricolo: uomo miracolato

Alle 9:50, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Eridania a Guarda Veneta per un incidente tra un’auto, finita capovolta, e un trattore che trainava un mezzo agricolo: ferito l’automobilista. I pompieri arrivati a Rovigo con due squadre tra cui l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente, rimasto incastrato nella Seat ibiza rovesciata. Il ferito è stato preso in cura dal personale del SUEM e trasferito in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora e mezza circa.