VENETO – Auto in fiamme nel Veneziano: doppio intervento dei pompieri, non si esclude il dolo

Intervento dei vigili del fuoco di Mestre con una squadra supportata da un’autobotte per spegnere l’incendio di un’auto in sosta in via 8 Marzo all’altezza del civico 18, a Marcon.

Le cause del rogo sono al vaglio della polizia giudiziaria: non si esclude l’incendio doloso.

Altre due auto in fiamme a Musile di Piave (VE): l’intervento dei vigili del fuoco di San Donà con il supporto di un’autobotte stanotte intorno all’1:30 per spegnere le fiamme ed evitare la propagazione del rogo nell’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta