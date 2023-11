VENETO – Auto fuori strada: tre feriti (fra cui due bambini)

Incidente ieri sera al casello autostradale di Peschiera del Garda. Poco prima delle 21.30, secondo quanto emerso, un veicolo con a bordo tre persone, tra cui due bambini, avrebbe deviato autonomamente dalla strada, con i dettagli della dinamica al vaglio della polizia stradale. Dopo l’attivazione dell’allarme, il personale del servizio di emergenza 118 è intervenuto tempestivamente con ambulanze e un’auto medicale per fornire assistenza alle persone coinvolte. Tutte le vittime sono state trasportate all’ospedale di Borgo Trento: una in condizioni gialle e due in condizioni rosse.