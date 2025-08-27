Veneto – Auto fuori strada precipita per trenta metri, un ferito. Coppia presa dal panico bloccata in ferrata

Paura ieri sera lungo la strada che da Passo Staulanza scende verso Zoldo. Alla prima curva a gomito nei pressi del bivio per Malga Fontanafredda, un’auto con tre persone a bordo è uscita di strada dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo. La vettura è precipitata per una trentina di metri, fermandosi contro un albero senza ribaltarsi.

A bordo viaggiavano due adulti e un undicenne, tutti milanesi. Il ragazzo è uscito illeso e ha raggiunto da solo la strada, mentre il guidatore ha riportato solo lievi contusioni. Più serie le condizioni del terzo passeggero, che ha subito un trauma alla spalla con ferita. L’allarme è scattato intorno alle 19.30 grazie ad alcuni testimoni.

Sul posto sono intervenuti ambulanza, Vigili del fuoco, Carabinieri e una squadra del Soccorso alpino della Val di Zoldo. Per primo è stato aiutato a risalire l’uomo alla guida, mentre il ferito è stato assistito sul posto e poi affidato all’equipe medica dell’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites, atterrato poco distante. Dopo essere stato imbarellato e recuperato sulla strada, l’uomo è stato trasportato in ospedale. L’autista è invece stato affidato all’ambulanza, mentre i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’auto elettrica.

Cortina d’Ampezzo (BL), 26 agosto 2025 – Nel pomeriggio una coppia di escursionisti polacchi ha chiesto aiuto dopo essersi trovata in difficoltà all’uscita della Ferrata Dibona, al Cristallo. La donna, 36 anni, è stata colta da una crisi di panico sotto Forcella Granda, bloccando anche il compagno 34enne. I due sono stati recuperati in hovering dal tecnico di elisoccorso di Falco e trasportati a Cortina.

Sempre nel pomeriggio, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è intervenuto ad Auronzo per una turista francese di 63 anni, che si era procurata un trauma alla caviglia lungo il sentiero 104, tra il Rifugio Lavaredo e il Rifugio Pian di Cengia. La donna è stata trasportata all’ospedale Codivilla.