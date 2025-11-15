CRONACAVENETO
15 Novembre 2025 - 15.24

Veneto – Auto fuori strada nella notte: tre giovani feriti, due in gravi condizioni

Alle 1.30 di questa notte i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Vallorgana, nel Comune di Castelcucco, per un’uscita autonoma di strada che ha coinvolto un’auto con a bordo tre ragazzi di età compresa tra i 20 e i 25 anni.

All’arrivo sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Asolo ha trovato l’autista intrappolato nell’abitacolo, mentre gli altri due occupanti erano già stati presi in cura dal personale sanitario. I pompieri hanno provveduto a liberare il conducente dalle lamiere, affidandolo poi al personale del Suem 118.

Due dei giovani sono stati trasportati in condizioni gravi all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, mentre il terzo è stato inizialmente condotto all’ospedale di Montebelluna e successivamente trasferito a Treviso per ulteriori accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto. Le prime ipotesi parlano di velocità elevata e di un possibile malore improvviso del conducente.

La notte nella Marca è stata segnata da altri incidenti: alle 4, lungo via Capitello tra Povegliano e Ponzano Veneto, un automobilista è finito fuori strada ed è stato trasportato al Ca’ Foncello, mentre in mattinata un frontale sulla Feltrina, nella zona di Biadene, ha provocato due feriti, uno dei quali in condizioni molto gravi.

