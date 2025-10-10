CRONACAVENETO
10 Ottobre 2025 - 14.37

Veneto – Auto fuori controllo finisce contro un’abitazione: uomo in ospedale (video)

REDAZIONE
Alle 13:30 di ieri i Vigili del Fuoco sono intervenuti in Veneto a seguito di un incidente stradale autonomo: un’auto ha perso il controllo, attraversando il giardino di una proprietà privata e terminando la corsa contro l’abitazione.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale, che ha prestato soccorso ai due occupanti dell’auto, una coppia di anziani, e ha messo in sicurezza il veicolo, ancora fumante. Il personale sanitario del SUEM118 ha trasferito il marito in ospedale, mentre la moglie, alla guida al momento dell’impatto, è rimasta illesa.

L’abitazione ha riportato ingenti danni. Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e la gestione della situazione.

