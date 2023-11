VENETO – Auto contro un terrapieno: morti due giovani

ORMELLE, AUTO CONTRO IL TERRAPIENO DEL FOSSATO: DUE GIOVANI UOMINI MORTI E DUE GRAVEMENTE FERITI

La notte scorsa, alle 23:40 di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP49 in Via Roma, a Ormelle (TV), per un un’auto finita contro un terrapieno in cemento dopo essere finita in un fossato a bordo strada: due uomini deceduti e due gravemente feriti. I vigili del fuoco arrivati da Motta Livenza e in rinforzo da Conegliano, hanno meso in sicurezza l’auto e utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici estratto le quattro persone dall’auto. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte per due giovani uomini di origini indiane. Gli altri due sono stati stabilizzati e trasferiti in codice rosso in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Al momento non sono ancora note le generalità delle 4 persone. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 3 circa.