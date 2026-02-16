Veneto – Autista difende due ragazze e viene pestato selvaggiamente

Sabato 14 febbraio, intorno a mezzogiorno, su un bus diretto al centro storico di Verona, un autista di Atv è stato aggredito mentre difendeva due giovani donne molestate verbalmente da un passeggero. L’uomo, sulla quarantina, con precedenti segnalazioni alle autorità sanitarie e di sicurezza pubblica per problemi comportamentali, ha colpito l’autista a pugni, provocandogli una costola incrinata e lividi in diverse parti del corpo: prognosi di 30 giorni. La passeggera è stata strattonata e afferrata per i capelli.

L’aggressione si è verificata poco dopo che l’autista aveva invitato il passeggero a scendere alla prima fermata utile. L’uomo ha negato le accuse e ha sostenuto di essere stato molestato dalle ragazze. Quando il collega ha preso il cellulare per chiamare la Polizia, il passeggero si è scagliato contro di lui, con furia crescente. A interrompere l’aggressione è stato l’intervento provvidenziale di un altro autista e della Polizia di Stato, che seguiva la situazione al telefono e ha arrestato l’aggressore.

Il sindacato Filt Cgil Verona denuncia: “Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza che colpisce personale Atv e utenti. Serve urgentemente applicare contromisure come le bodycam e rendere inaccessibile la cabina dell’autista”. Secondo il sindacato, questi episodi mettono in luce quanto sia stato perso il rispetto per le persone e il senso di civile convivenza.

Da parte sua, l’ad di Atv Massimo Bettarello ha espresso solidarietà all’autista: “Il collega ha dato una concreta testimonianza di coraggio e altruismo. L’Azienda fornisce massimo supporto per la sicurezza a bordo, intensifica controlli e collabora con le forze dell’ordine. Il nostro ufficio legale procede con denuncia e forniremo tutto il necessario supporto legale al dipendente coinvolto”.

L’episodio ribadisce la necessità di un approccio integrato alla sicurezza: dispositivi di protezione, controlli adeguati e politiche sociali che riducano disagio e devianza.