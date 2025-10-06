Veneto – Assistente familiare usa carta di credito di un’anziana per 9.000 euro: denunciata

Conegliano Veneto, 6 ottobre 2025 – Una giovane assistente familiare di 23 anni, originaria della Campania, è stata denunciata dai carabinieri di Conegliano per essersi appropriata della carta di credito di un’anziana di 88 anni, spendendo circa 9.000 euro in profumi, abbigliamento e servizi di food delivery.

Le indagini sono scattate dopo la segnalazione di un legale, nominato amministratore di sostegno dell’anziana ospite di una casa albergo a Treviso, che aveva notato consistenti ammanchi sul conto corrente, incompatibili con le normali spese della donna.

Dall’analisi degli estratti conto è emerso che, a partire dal 27 marzo 2024, dopo l’ingresso dell’anziana nella struttura, erano stati effettuati numerosi acquisti online. I carabinieri sono risaliti alla presunta autrice delle spese, già in passato addetta all’assistenza della donna.

Successivamente è stato emesso un decreto di perquisizione domiciliare, nel corso del quale sono stati sequestrati numerosi beni acquistati in maniera fraudolenta.