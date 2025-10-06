CRONACAVENETO
6 Ottobre 2025 - 11.08

Veneto – Assistente familiare usa carta di credito di un’anziana per 9.000 euro: denunciata

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Conegliano Veneto, 6 ottobre 2025 – Una giovane assistente familiare di 23 anni, originaria della Campania, è stata denunciata dai carabinieri di Conegliano per essersi appropriata della carta di credito di un’anziana di 88 anni, spendendo circa 9.000 euro in profumi, abbigliamento e servizi di food delivery.

Le indagini sono scattate dopo la segnalazione di un legale, nominato amministratore di sostegno dell’anziana ospite di una casa albergo a Treviso, che aveva notato consistenti ammanchi sul conto corrente, incompatibili con le normali spese della donna.

Dall’analisi degli estratti conto è emerso che, a partire dal 27 marzo 2024, dopo l’ingresso dell’anziana nella struttura, erano stati effettuati numerosi acquisti online. I carabinieri sono risaliti alla presunta autrice delle spese, già in passato addetta all’assistenza della donna.

Successivamente è stato emesso un decreto di perquisizione domiciliare, nel corso del quale sono stati sequestrati numerosi beni acquistati in maniera fraudolenta.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Assistente familiare usa carta di credito di un’anziana per 9.000 euro: denunciata | TViWeb Veneto - Assistente familiare usa carta di credito di un’anziana per 9.000 euro: denunciata | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy