Veneto – Assalto notturno a bancomat, esplosivo piazzato non esplode
Colpo fallito nella notte all’ufficio postale di Chiarano (TV), dove un gruppo di malviventi ha cercato di far esplodere lo sportello automatico situato in via Don Gio-Batta Zanardo. L’azione è stata interrotta dall’arrivo dei carabinieri, che ha costretto i responsabili a scappare prima di completare il piano.
Il tentativo è avvenuto intorno all’1.50. Secondo le prime ricostruzioni, tre o quattro persone avrebbero collocato all’interno del dispositivo un ordigno artigianale composto da polvere pirica, comunemente utilizzato negli assalti ai bancomat. L’esplosivo, però, non è stato attivato: i malviventi sono saliti rapidamente su un’auto e si sono allontanati.
Sul posto sono intervenuti gli artificieri dell’Arma, che hanno recuperato e disinnescato il congegno, successivamente posto sotto sequestro. L’ordigno sarà analizzato per individuare eventuali elementi utili a risalire agli autori.
Le indagini sono ora affidate al nucleo investigativo dei carabinieri di Treviso, che sta verificando possibili collegamenti con altri episodi simili avvenuti anche fuori provincia.