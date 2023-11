VENETO – Arrivato da un mese con il barcone, 17enne spaccia cocaina

Il 5 ottobre scorso, un giovane di diciassette anni proveniente dalla Tunisia è arrivato in Italia a bordo di un barcone. Esattamente un mese dopo il suo arrivo, lo stesso giovane è fermato per spaccio di cocaina. Il 6 novembre, i carabinieri lo hanno segnalato alla Procura per i Minorenni di Venezia per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti con l’intento di spaccio. Questo non rappresenta un caso isolato, in quanto a Padova le autorità hanno già avuto a che fare con giovani di età inferiore ai diciotto anni che aspirano a diventare spacciatori per conto di individui più anziani al fine di lucrare con sostanze stupefacenti.

Nel corso di un’operazione mirata a verificare la conformità degli ospiti in un B&B in piazzale Stazione, i carabinieri del Radiomobile hanno effettuato un controllo. Quando il giovane tunisino di 17 anni, ospite nella struttura, ha notato l’arrivo dei militari, ha cercato di sbarazzarsi di qualcosa che si trovava su un comodino. Aveva 4 dosi di cocaina. La droga è stata confiscata. Il giovane è stato portato in caserma per l’identificazione completa