Veneto – Arrestato per violenze sulla moglie davanti ai figli minori

Due Carrare (Padova), 19 settembre 2025 – Un 48enne di Due Carrare è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver aggredito e picchiato la moglie alla presenza dei figli minori. L’intervento dei militari è scattato dopo la segnalazione della centrale operativa di Abano Terme, in seguito al ricovero della donna all’ospedale di Schiavonia, dove era giunta con i bambini denunciando le violenze subite.

La vittima ha raccontato di essere stata colpita con schiaffi e pugni e di aver ricevuto una bottiglia d’acqua sulla nuca. Ha inoltre riferito di subire maltrattamenti fisici e umiliazioni da almeno cinque o sei anni, soprattutto nei momenti in cui il marito abusava di alcol.

I carabinieri hanno raggiunto l’abitazione familiare e arrestato l’uomo, che su disposizione della Procura di Padova è stato condotto in carcere. Nel corso dell’udienza di convalida il giudice ha disposto l’allontanamento del 48enne dalla casa, il divieto di avvicinamento alla moglie e ai luoghi da lei frequentati, oltre all’applicazione del braccialetto elettronico.