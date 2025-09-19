CRONACAVENETO
19 Settembre 2025 - 11.01

Veneto – Arrestato per violenze sulla moglie davanti ai figli minori

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Due Carrare (Padova), 19 settembre 2025 – Un 48enne di Due Carrare è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver aggredito e picchiato la moglie alla presenza dei figli minori. L’intervento dei militari è scattato dopo la segnalazione della centrale operativa di Abano Terme, in seguito al ricovero della donna all’ospedale di Schiavonia, dove era giunta con i bambini denunciando le violenze subite.

La vittima ha raccontato di essere stata colpita con schiaffi e pugni e di aver ricevuto una bottiglia d’acqua sulla nuca. Ha inoltre riferito di subire maltrattamenti fisici e umiliazioni da almeno cinque o sei anni, soprattutto nei momenti in cui il marito abusava di alcol.

I carabinieri hanno raggiunto l’abitazione familiare e arrestato l’uomo, che su disposizione della Procura di Padova è stato condotto in carcere. Nel corso dell’udienza di convalida il giudice ha disposto l’allontanamento del 48enne dalla casa, il divieto di avvicinamento alla moglie e ai luoghi da lei frequentati, oltre all’applicazione del braccialetto elettronico.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Arrestato per violenze sulla moglie davanti ai figli minori | TViWeb Veneto - Arrestato per violenze sulla moglie davanti ai figli minori | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy