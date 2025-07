Veneto – Arrestato corriere della droga marocchino: 1,5 milioni di stupefacente, due appartamenti e auto di lusso

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un blitz della Squadra Mobile di Padova ha portato all’arresto di un 37enne di origine marocchina residente nel capoluogo e attivo nel traffico di droga. L’uomo è stato fermato nel pomeriggio del 14 luglio nel quartiere Arcella, dove è in vigore la “zona rossa” per l’alto tasso di criminalità, dopo essere stato notato a bordo della propria auto in atteggiamenti sospetti.

Le indagini, coordinate dal vicequestore Immacolata Benvenuto, hanno condotto gli investigatori a un secondo appartamento preso in affitto dall’uomo fuori città, utilizzato esclusivamente come deposito di sostanze stupefacenti. L’abitazione era completamente spoglia, ma al suo interno sono stati rinvenuti circa 10 chilogrammi di cocaina, 30 chili di hashish, 6 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 64mila euro in contanti.

Il valore della droga sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe superato 1,5 milioni di euro. La disponibilità di due case, due veicoli – tra cui uno acquistato a giugno per circa 50mila euro – e il tenore di vita sproporzionato rispetto a un impiego part-time, hanno rafforzato i sospetti della polizia, che ha deciso di intervenire.

L’uomo è stato portato nel carcere di Padova in attesa della convalida dell’arresto. Si tratta del secondo ingente sequestro operato dalla Squadra Mobile patavina negli ultimi mesi: ad aprile erano stati sequestrati oltre 100 chili di droga in un’altra operazione tra Padova e provincia.