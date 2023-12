VENETO – Arrestato 20enne per terrorismo: indicava su Twitter come costruire esplosivi

Un giovane di 20 anni, di origine marocchina, è stato arrestato con l’accusa di apologia ed istigazione a delinquere, reati aggravati dalla finalità di terrorismo e addestramento con scopi di terrorismo internazionale. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dalla Procura distrettuale antimafia di Venezia, a seguito di un’indagine condotta dalla Digos di Padova con il supporto della Direzione centrale della Polizia di prevenzione.

L’inchiesta è stata avviata nel marzo del 2022, secondo fonti della Procura lagunare. Durante l’analisi dei vari dispositivi elettronici in possesso del giovane di 20 anni, esperto in informatica e abile nel nascondersi online, è emersa la sua volontà di intraprendere un percorso di radicalizzazione islamica. Il giovane avrebbe diffuso tutorial sul suo profilo Twitter, illustrando come creare esplosivi utilizzando ingredienti comuni.

L’indagato avrebbe anche stabilito una rete di contatti virtuali con individui, anche all’estero, ottenendo consenso per le sue posizioni estremiste. Il provvedimento di arresto è stato emesso in seguito a queste gravi accuse, evidenziando il pericolo.

Contenuti che esaltavano gruppi terroristici come Al Qaeda e Daesh, sostenevano la pratica del martirio per dar corso al jihad, manifestando propositi violenti contro i soldati americani, lo stato di Israele, gli ebrei e la comunità Lgtbq. Sui suoi dispositivi sono stati, inoltre, ritrovati video in cui sono riprese fasi di allenamento fisico all’interno di palestre da parte di mujaheddin e di esercitazioni belliche nonché iscrizioni a canali Telegram che forniscono lezioni di tecniche di combattimento e suggerimenti su dove poter acquistare armi in bitcoin.