Veneto – Arrestato 15enne per apologia di terrorismo: incitava alla violenza xenofoba e antisemita

Un quindicenne residente in provincia di Treviso è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di istigazione a delinquere e apologia di terrorismo, oltre che di auto-addestramento con finalità terroristiche. Tutti i reati contestati risultano aggravati dall’utilizzo di strumenti telematici.

Il provvedimento cautelare è stato disposto su richiesta della Procura per i minorenni di Venezia ed è il risultato di un’attività investigativa condotta dalla Digos di Milano insieme alla Questura di Treviso, nell’ambito del monitoraggio dei circuiti online riconducibili all’estrema destra suprematista.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il ragazzo diffondeva con frequenza contenuti che incitavano alla violenza di matrice xenofoba e antisemita, accompagnati da messaggi di esaltazione di attentati terroristici e dei loro esecutori. In alcuni post avrebbe anche sostenuto di aver già iniziato a costruire un’arma da fuoco.

Nel corso della perquisizione domiciliare, gli agenti hanno sequestrato componenti facilmente reperibili, pronti per l’assemblaggio e potenzialmente utilizzabili per la realizzazione di armi e ordigni artigianali. Sono stati inoltre rinvenuti fogli manoscritti con disegni dettagliati di armi, parti meccaniche e indicazioni per il confezionamento di munizioni artigianali.