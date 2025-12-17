CRONACAVENETO
17 Dicembre 2025 - 9.54

Veneto – Arrestato 15enne per apologia di terrorismo: incitava alla violenza xenofoba e antisemita

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Un quindicenne residente in provincia di Treviso è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di istigazione a delinquere e apologia di terrorismo, oltre che di auto-addestramento con finalità terroristiche. Tutti i reati contestati risultano aggravati dall’utilizzo di strumenti telematici.

Il provvedimento cautelare è stato disposto su richiesta della Procura per i minorenni di Venezia ed è il risultato di un’attività investigativa condotta dalla Digos di Milano insieme alla Questura di Treviso, nell’ambito del monitoraggio dei circuiti online riconducibili all’estrema destra suprematista.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il ragazzo diffondeva con frequenza contenuti che incitavano alla violenza di matrice xenofoba e antisemita, accompagnati da messaggi di esaltazione di attentati terroristici e dei loro esecutori. In alcuni post avrebbe anche sostenuto di aver già iniziato a costruire un’arma da fuoco.

Nel corso della perquisizione domiciliare, gli agenti hanno sequestrato componenti facilmente reperibili, pronti per l’assemblaggio e potenzialmente utilizzabili per la realizzazione di armi e ordigni artigianali. Sono stati inoltre rinvenuti fogli manoscritti con disegni dettagliati di armi, parti meccaniche e indicazioni per il confezionamento di munizioni artigianali.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Arrestato 15enne per apologia di terrorismo: incitava alla violenza xenofoba e antisemita | TViWeb Veneto - Arrestato 15enne per apologia di terrorismo: incitava alla violenza xenofoba e antisemita | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy