Veneto – Appartamento a fuoco: evacuate 20 personne da uno stabile

Mestre, 12 gennaio 2026 – Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Venezia oggi pomeriggio in via Mascheroni a Mestre, dove un incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento di uno stabile di quattro piani fuori terra.

Alle 15:05 tre squadre con APS, autobotte e autoscale sono state inviate dalla sede di Mestre, coordinate dal Funzionario di Guardia. Al momento dell’incendio nessuna persona si trovava nell’abitazione interessata, ma i fumi hanno coinvolto i piani superiori, rendendo necessaria l’evacuazione di circa 20 residenti.

Le operazioni dei Vigili del Fuoco sono ancora in corso per lo smaltimento dei fumi e per consentire alle famiglie di rientrare in sicurezza. Sul posto sono presenti anche Forze dell’Ordine e personale del SUEM 118. Le cause dell’incendio sono al momento in fase di accertamento.