VENETO – Anziani truffati per 40.000 euro: un denunciato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

I carabinieri di Treviso hanno recuperato 40.000 euro sottratti con la truffa ad anziani con la tecnica del falso incidente con l’intermediazione del falso carabiniere, un 55enne originario di Napoli e domiciliato temporaneamente nella provincia di Venezia, che è stato denunciato. L’uomo è stato rintracciato anche grazie all’analisi di immagini di videosorveglianza, il monitoraggio dei transiti veicolari, l’acquisizione di testimonianze oltre all’esame dei tabulati telefonici. L’indagato, alla guida di un’auto a noleggio.si è reso responsabile di almeno due episodi di truffa, avvenuti in uno stesso giorno: a Zero Branco dove una 93enne ha consegnato 200 euro in contanti e diversi monili in oro e a Treviso dove una 84enne è stata raggirata e depredata di 30.000 euro in contanti e ulteriori monili in oro. I militari hanno perquisito l’alloggio dell’indagato dove è stata recuperata la refurtiva, il cui valore complessivo di aggira intorno ai 40.000 euro.