Veneto – Anziani stanchi in montagna: recuperati dal Soccorso Alpino

Escursionisti affaticati, recuperata coppia ieri sera

Auronzo di Cadore (BL), 12 – 09 – 25

Si è concluso dopo le 21 l’intervento del Soccorso alpino di Auronzo di Cadore in aiuto di una coppia di escursionisti di Lecco, fermati nel tardo pomeriggio dalla fatica nel percorrere un giro ad anello. Marito e moglie di 75 e 67 anni erano saliti al Rifugio Fonda Savio, per poi scendere al Ciadin di Rin Bianco lungo il sentiero numero 119, con l’intenzione di chiudere la camminata e tornare al punto di partenza. L’uomo è però stato colto da dolorosi crampi alle gambe e non è più stato in grado di procedere oltre. Una squadra di soccorritori, compresi due della Guardia di finanza, ha quindi raggiunto a piedi la coppia a circa 2mila metri di quota. Nelle fasi di rientro è stato necessario imbarellare l’escursionista, che non riusciva a camminare autonomamente, nei tratti più ripidi, finché il gruppo, facendosi luce con le frontali, è arrivato sul sentiero numero 101, più facile e pianeggiante, e l’uomo si è rimesso in piedi e ha proceduto da solo. Pur affaticata, la moglie si è mossa sempre in autonomia fino al casello delle Tre Cime, da dove la coppia è stata accompagnata in fuoristrada alla propria macchina al parcheggio.