VENETO – Ancora senza esito le ricerche del cacciatore scomparso

Continuano le ricerche di Doriano Gasperin, il cacciatore di Limana (BL) di 65 anni, il cui fuoristrada è stato rinvenuto parcheggiato vicino alla cava in località Praloran, dove ieri si è recato dopo le 14, come registrato da alcune telecamere che lo hanno visto passare in quella direzione. Scattato l’allarme questa mattina, su richiesta della sorella dopo il mancato rientro ieri, sono partite le ricerche. Oltre 80 persone hanno perlustrato l’area alla confluenza del torrente Turriga, la zona di Cesa di Limana, le sponde del Piave. Dato che l’uomo, con abbigliamento da caccia, si è allontanato lasciando la macchina aperta e oggetti di valore all’interno, si ipotizza non intendesse spostarsi molto, ma restare nelle vicinanze del Piave, in questi giorni ingrossato dalle abbondanti precipitazioni. Se nulla di nuovo dovesse emergere nelle prossime ore, la ricerca riprenderà domattina alle 8. Erano presenti oggi Soccorso alpino di Belluno con droni e unità cinofile, Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cortina e Auronzo, Vigili del fuoco, Protezione civile, l’unità cinofila molecolare dell’Associazione nazionale Carabinieri. Due gli elicotteri che hanno sorvolato l’area, quello del Vigili del fuoco e quello della Sezione aerea di Bolzano della Guardia di finanza dotato di Imsi Catcher.