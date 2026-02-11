Veneto – Amore proibito e spranghe: resa dei conti organizzata sui social, sette denunciati

Un amore non gradito, insulti online e poi la sfida: “Vediamoci”. Così, il 3 dicembre 2025, a Galliera Veneta, è esplosa una violenta rissa tra due gruppi rivali armati di spranghe, chiavi inglesi e persino una pistola a salve. Il bilancio? Feriti e sette persone denunciate.

Le indagini dei carabinieri di Tombolo, coordinate dalla Compagnia di Cittadella, si sono chiuse nei primi giorni di febbraio. Tutti gli indagati, residenti nell’Alta Padovana, dovranno rispondere di rissa aggravata, lesioni e minacce.

Quel pomeriggio i militari, intervenuti sul posto, avevano trovato sangue sull’asfalto e un bossolo. Poco dopo, due fratelli si erano presentati al pronto soccorso di Cittadella con ferite guaribili in 7 e 15 giorni, parlando di un’aggressione da parte di sconosciuti. Versione che non ha convinto gli investigatori.

La ricostruzione parla di due fazioni contrapposte: da una parte quattro persone – due giovani con i rispettivi genitori – armate di spranghe, chiavi inglesi e una scacciacani; dall’altra tre rivali, tra cui due fratelli, anch’essi con spranghe. Alla base dello scontro, una relazione sentimentale osteggiata tra una parente di un gruppo e un componente dell’altro.

La resa dei conti era stata pianificata il giorno prima sui social, tra minacce e provocazioni. Non solo: durante la lite preliminare era stata anche danneggiata un’auto, con il lunotto sfondato a colpi di chiave inglese.

Identificati tutti i partecipanti, i carabinieri hanno sequestrato le armi utilizzate. La pistola a salve, consegnata da uno degli indagati, è risultata compatibile con il bossolo trovato sulla scena. Ora la parola passa alla magistratura.