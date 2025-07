Veneto – Alpinista vola dalla parete e rimane ferito

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Due interventi di soccorso sono stati portati a termine questa mattina sulle montagne bellunesi, entrambi conclusi con il trasporto in ospedale dei feriti.

Il primo allarme è scattato alle 10:45, lungo la Via Decima in Moiazza, dove una guida alpina ha segnalato un incidente avvenuto alla cordata che la precedeva. Durante il terzo tiro della via, un 65enne di Nova Levante (BZ) è precipitato a causa del cedimento di un appiglio, riportando un trauma ai piedi dopo l’impatto contro la parete.

Sul posto è intervenuto l’elicottero Falco 2, che ha individuato l’infortunato e ha calato un tecnico del Soccorso alpino con un verricello di 55 metri. Dopo aver recuperato l’uomo, in una seconda rotazione è stata imbarcata anche la compagna di cordata, che gli faceva da sicura. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Agordo, dove era pronto in piazzola un soccorritore del locale Soccorso alpino per eventuale supporto.

Il secondo intervento è avvenuto intorno alle 11:20, nei pressi del Rifugio Venezia, lungo il percorso attorno al Pelmo. Una 64enne di Carnate (MB), impegnata in un’escursione con una comitiva, è scivolata e ha riportato un trauma al volto. L’elicottero Falco 1 ha provveduto al recupero e al trasporto in ospedale della donna.

Entrambi gli interventi sono stati condotti con tempestività grazie al coordinamento delle squadre del Soccorso alpino e all’efficienza degli equipaggi di Falco 1 e Falco 2.