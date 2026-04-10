Veneto – Albero crolla lungo il canale: muore un 38enne

Tragedia nella serata di oggi, 9 aprile, a Treviso, dove un uomo di 38 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto dal crollo di un albero lungo il canale Botteniga, in via Botteniga.

La vittima è Pietro Monici, vigile del fuoco volontario e appassionato pescatore. L’uomo si trovava lungo il corso d’acqua insieme a un amico quando, per cause ancora in fase di accertamento, un grosso pioppo è improvvisamente collassato, colpendolo in pieno.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco della centrale di Treviso, supportati da un’autogru, che hanno lavorato per estrarre il 38enne dalle ramaglie. Una volta liberato, i sanitari del Suem 118 hanno tentato le manovre di rianimazione, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Monici era un vigile del fuoco discontinuo, molto conosciuto anche per la sua passione per la pesca.

Presenti sul luogo dell’incidente anche la Polizia di Stato e la Polizia Locale, impegnate nei rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sul posto si è recato anche il sindaco di Treviso.

L’episodio ha profondamente colpito la comunità locale, lasciando sgomento tra colleghi, amici e cittadini.