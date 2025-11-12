CRONACAVENETO
12 Novembre 2025 - 15.15

Veneto – Aggredito in giardino dai ladri: paura per un pizzaiolo. «Per la terza volta in un anno hanno tentato di entrare in casa nostra»

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

È stato colpito al volto nel cuore della notte, nel giardino della sua abitazione a Badoere di Morgano, mentre cercava di mettere in fuga i ladri. La vittima, Andrea Bessegato, pizzaiolo e titolare di un’attività in paese, porta ancora i segni dell’aggressione subita tra venerdì e sabato scorso.

«Per la terza volta in un anno hanno tentato di entrare in casa nostra – ha scritto sui social l’indomani dell’accaduto –. Fortunatamente siamo riusciti a intervenire in tempo, ma durante il confronto con uno di loro sono stato ferito».

Secondo la ricostruzione dei familiari, Bessegato era appena rientrato dal lavoro e stava per coricarsi quando ha sentito rumori sospetti provenire dall’esterno. «Ha provato a fare rumore per spaventarli, poi è uscito – raccontano –. Poco dopo è stato aggredito nel buio del giardino». I malviventi, dopo averlo colpito al volto, si sono dati alla fuga nei campi vicini, probabilmente attraversando un sentiero non illuminato che costeggia un piccolo bosco.

Il pizzaiolo, visibilmente provato, ha voluto lanciare un appello ai concittadini: «Non è facile raccontare quanto sia stato traumatico questo episodio – ha scritto – ma sento il dovere di avvisare tutti: fate attenzione, soprattutto di notte».

Sul caso indagano i carabinieri, che stanno raccogliendo elementi per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare i responsabili. Al momento, l’episodio sembrerebbe isolato, ma la tensione resta alta dopo che, nei giorni scorsi, a Susegana una famiglia era stata aggredita nel tentativo di sventare un furto in casa.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Aggredito in giardino dai ladri: paura per un pizzaiolo. «Per la terza volta in un anno hanno tentato di entrare in casa nostra» | TViWeb Veneto - Aggredito in giardino dai ladri: paura per un pizzaiolo. «Per la terza volta in un anno hanno tentato di entrare in casa nostra» | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy