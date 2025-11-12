Veneto – Aggredito in giardino dai ladri: paura per un pizzaiolo. «Per la terza volta in un anno hanno tentato di entrare in casa nostra»

È stato colpito al volto nel cuore della notte, nel giardino della sua abitazione a Badoere di Morgano, mentre cercava di mettere in fuga i ladri. La vittima, Andrea Bessegato, pizzaiolo e titolare di un’attività in paese, porta ancora i segni dell’aggressione subita tra venerdì e sabato scorso.

«Per la terza volta in un anno hanno tentato di entrare in casa nostra – ha scritto sui social l’indomani dell’accaduto –. Fortunatamente siamo riusciti a intervenire in tempo, ma durante il confronto con uno di loro sono stato ferito».

Secondo la ricostruzione dei familiari, Bessegato era appena rientrato dal lavoro e stava per coricarsi quando ha sentito rumori sospetti provenire dall’esterno. «Ha provato a fare rumore per spaventarli, poi è uscito – raccontano –. Poco dopo è stato aggredito nel buio del giardino». I malviventi, dopo averlo colpito al volto, si sono dati alla fuga nei campi vicini, probabilmente attraversando un sentiero non illuminato che costeggia un piccolo bosco.

Il pizzaiolo, visibilmente provato, ha voluto lanciare un appello ai concittadini: «Non è facile raccontare quanto sia stato traumatico questo episodio – ha scritto – ma sento il dovere di avvisare tutti: fate attenzione, soprattutto di notte».

Sul caso indagano i carabinieri, che stanno raccogliendo elementi per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare i responsabili. Al momento, l’episodio sembrerebbe isolato, ma la tensione resta alta dopo che, nei giorni scorsi, a Susegana una famiglia era stata aggredita nel tentativo di sventare un furto in casa.