Veneto – Aggredisce la compagna dopo una lite: 50enne arrestato per maltrattamenti

Selvazzano Dentro (Pd), 13 ottobre 2025 – Un nuovo episodio di violenza domestica è stato fermato in tempo dai carabinieri della stazione di Selvazzano, che mercoledì 8 ottobre hanno arrestato in flagranza un uomo di 50 anni con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della compagna convivente.

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio, quando una donna ha contattato il 112 dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto da un’amica coinvolta in una violenta lite con il compagno. La pattuglia è intervenuta immediatamente nell’abitazione indicata, trovando la vittima in forte stato di agitazione, con ecchimosi visibili sulle braccia e una ferita al labbro.

Secondo quanto riferito ai militari, le violenze andavano avanti da mesi, praticamente dall’inizio della convivenza, iniziata lo scorso maggio. Dopo l’aggressione, la donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale, dove ha ricevuto le cure necessarie. In seguito ha deciso di allontanarsi dall’abitazione e rifugiarsi temporaneamente presso un familiare.

L’uomo è stato arrestato e, su disposizione della Procura di Padova, posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il giudice, riunitosi venerdì 10 ottobre, ha convalidato l’arresto e disposto per il 50enne il divieto di avvicinamento alla vittima, insieme all’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, in attesa dell’applicazione del braccialetto elettronico.