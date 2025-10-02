Veneto – Affittacamere abusivo a Padova, 16 persone in condizioni disumane: 15 euro al giorno per vivere in corridoio

PADOVA – La Polizia ha individuato un appartamento nel quale cittadini cinesi vivevano in condizioni igieniche precarie e disumane. All’interno di un appartamento nei pressi della stazione ferroviaria di Padova, trasformato abusivamente in affittacamere da una coppia di cinquantenni cinesi vi erano 16 connazionali. Gli ospiti pagavano 15 euro al giorno per posti letto ricavati persino nei corridoi e in un bagno, con materassi a terra e stanze sporche e in disordine.

Cinque dei 16 ospiti erano irregolari: uno è stato trasferito al Cpr di Gradisca d’Isonzo, due sono stati rimpatriati e altri due hanno ricevuto un ordine di espulsione entro sette giorni. I gestori sono stati denunciati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, mancata comunicazione degli alloggiati all’autorità e multati di 2.000 euro per esercizio abusivo dell’attività ricettiva. L’appartamento è stato posto sotto sequestro.

La donna, intestataria del contratto d’affitto, era già stata indagata lo scorso marzo per reati simili, mentre il marito nel 2022 era stato coinvolto in un’indagine per false fatturazioni. L’intervento della polizia è scattato dopo le segnalazioni dei residenti preoccupati per il continuo andirivieni di persone.