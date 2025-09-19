Veneto – Aereo ultraleggero precipita in un campo: due feriti estratti dalle lamiere

ASOLO – Paura nel tardo pomeriggio di oggi ad Asolo, in via Lauro, dove intorno alle 18:00 un velivolo ultraleggero è precipitato in un campo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Castelfranco Veneto, che hanno estratto dalle lamiere i due occupanti rimasti intrappolati. I feriti sono stati affidati alle cure del SUEM 118 e trasferiti in ospedale anche con l’ausilio dell’elisoccorso. Il passeggero, un uomo di 64 anni, è rimasto incastrato nei rottami riportando gravi ferite alle gambe. Il pilota, 63enne, è invece riuscito a uscire autonomamente, ma ha riportato una ferita al ginocchio oltre a diversi tagli e contusioni.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Presenti sul luogo anche i Carabinieri per i rilievi e la gestione della sicurezza dell’area.