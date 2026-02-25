Veneto – Abusivi occupano la casa di un disabile

L’alloggio era ancora pieno di mobili, vestiti ed effetti personali. Nonostante questo, è stato occupato. Succede al Villaggio dei Fiori di Spinea, nel complesso noto come “Condominio Venezia”, dove un appartamento assegnato a due fratelli è finito nel mirino degli abusivi. La notizia è riportata dal Gazzettino.

La titolare del contratto è deceduta; il fratello, persona con disabilità, è attualmente ricoverato in una struttura specializzata e non aveva ancora formalizzato la decadenza dell’assegnazione. L’abitazione risultava quindi ancora nella disponibilità della famiglia. Ma ciò non ha impedito l’ingresso degli occupanti, che si sarebbero insediati con l’aiuto di altri abusivi già presenti nel condominio.

A denunciare l’episodio è Insula, la società che gestisce per conto del Comune di Venezia i 154 alloggi acquistati negli anni Ottanta nel territorio di Spinea per far fronte all’emergenza abitativa. Una scelta che nel tempo ha prodotto una gestione complessa: Venezia proprietaria degli immobili, Spinea chiamata a fronteggiare le ricadute sociali e di sicurezza.

Le occupazioni nel complesso non sono una novità. I primi casi risalgono al 2017 e alcune situazioni si sono radicate, anche per la presenza di minori e anziani. Negli ultimi mesi, però, si è registrata una nuova escalation: un appartamento occupato da nove persone, un tentativo degenerato in rissa e ora quest’ultimo ingresso in un alloggio non libero, ma solo temporaneamente non abitato.

Da Insula spiegano che non è possibile murare gli appartamenti quando all’interno restano beni personali. Anche negli alloggi sfitti, le chiusure vengono talvolta abbattute con mezzi pesanti. Si parla apertamente di un sistema organizzato che redistribuirebbe gli spazi disponibili tra parenti e conoscenti.

I residenti denunciano inoltre l’abbandono di arredi in strada: alcuni occupanti avrebbero selezionato i mobili, gettando fuori quelli non graditi. La scorsa settimana una dipendente di un ristorante di viale Sanremo, intervenuta per impedire lo scarico di ingombranti, è finita al pronto soccorso dopo essere stata aggredita e minacciata.

Il clima nel condominio resta teso. Due settimane fa un incendio in un box sottoscala — trasformato in rifugio di fortuna — ha invaso di fumo i piani superiori. Nelle ultime ore i carabinieri hanno effettuato controlli porta a porta, accompagnati dal sindaco e dal vicesindaco di Spinea, entrando anche negli appartamenti occupati.