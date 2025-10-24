CRONACAVENETO
24 Ottobre 2025 - 10.01

Veneto – A fuoco taverna: due famiglie evacuate

Nella notte del 24 ottobre, intorno all’una, due squadre dei Vigili del fuoco provenienti dalla sede centrale di Verona sono intervenute in via Guastalla a Sommacampagna per un incendio divampato all’interno della taverna di una villetta su due piani.

Le fiamme hanno rapidamente generato un denso fumo che ha invaso il vano scala, rendendo necessario l’evacuazione delle due famiglie residenti, una delle quali con l’ausilio di un’autoscala. Nessuna persona è rimasta ferita.

L’incendio è stato domato e l’edificio messo in sicurezza dopo circa tre ore di intervento. Tuttavia, a causa dei gravi danni provocati dal calore, l’immobile è stato dichiarato inagibile. Le famiglie evacuate hanno trovato temporanea ospitalità presso parenti.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e personale sanitario per la verifica delle condizioni dei residenti.

