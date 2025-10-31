CRONACAVENETO
31 Ottobre 2025 - 9.41

Veneto – A fuoco silos in consorzio agrario (video)

REDAZIONE
Dalle 16.30 di ieri i vigili del fuoco sono stati impegnati presso il Consorzio agrario di Conselve, in via Prima Strada 1/3, per domare un incendio che ha coinvolto un silos contenente soia.

Il personale dell’azienda aveva tentato in un primo momento di spegnere autonomamente le fiamme, poco prima dell’arrivo delle squadre dei vigili del fuoco di Piove di Sacco, intervenute con l’autoscala, l’autobotte e il supporto del distaccamento di Cavarzere. In totale sono 14 gli operatori impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

L’intervento è tuttora in corso. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici.

