Veneto – A fuoco l’ex consorzio agrario di Treviso



Alle ore 18:00 i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Castellana a Treviso, primo incendio divampatosi all’interno dell’ex consorzio agrario. La squadra dei Vigili del fuoco proveniente dalla sede centrale di Treviso ha provveduto allo spegnimento del principio di incendio sviluppatosi in prossimità di un’area dove vi era del materiale plastico depositato. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento e non si esclude la matrice dolosa. Presenti sul posto Polizia di Stato e polizia locale