CRONACAVENETO
12 Settembre 2025 - 16.16

Veneto – A fuoco l’ex consorzio agrario di Treviso

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI


Alle ore 18:00 i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Castellana a Treviso, primo incendio divampatosi all’interno dell’ex consorzio agrario. La squadra dei Vigili del fuoco proveniente dalla sede centrale di Treviso ha provveduto allo spegnimento del principio di incendio sviluppatosi in prossimità di un’area dove vi era del materiale plastico depositato. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento e non si esclude la matrice dolosa. Presenti sul posto Polizia di Stato e polizia locale

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - A fuoco l'ex consorzio agrario di Treviso | TViWeb Veneto - A fuoco l'ex consorzio agrario di Treviso | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy