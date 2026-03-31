31 Marzo 2026 - 9.49
Veneto – A fuoco lavastoviglie: intossicati quattro bambini e la madre
Verona – Incendio nella serata di lunedì 30 marzo in un appartamento di via Murari Brà, nel quartiere Golosine. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 23:00 al primo piano di un edificio di cinque piani, con origine individuata in una lavastoviglie.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno rapidamente domato l’incendio ed evitato il propagarsi del rogo, provvedendo poi a liberare i locali dal fumo generato dalla combustione.
A causa dell’inalazione dei fumi, quattro bambini e la madre presenti nell’abitazione sono stati assistiti dal personale sanitario intervenuto sul posto.
Le cause dell’incendio sono ora al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco, impegnati negli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’episodio.