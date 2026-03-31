CRONACAVENETO
31 Marzo 2026 - 9.49

Veneto – A fuoco lavastoviglie: intossicati quattro bambini e la madre

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Verona – Incendio nella serata di lunedì 30 marzo in un appartamento di via Murari Brà, nel quartiere Golosine. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 23:00 al primo piano di un edificio di cinque piani, con origine individuata in una lavastoviglie.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno rapidamente domato l’incendio ed evitato il propagarsi del rogo, provvedendo poi a liberare i locali dal fumo generato dalla combustione.

A causa dell’inalazione dei fumi, quattro bambini e la madre presenti nell’abitazione sono stati assistiti dal personale sanitario intervenuto sul posto.

Le cause dell’incendio sono ora al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco, impegnati negli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’episodio.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - A fuoco lavastoviglie: intossicati quattro bambini e la madre | TViWeb Veneto - A fuoco lavastoviglie: intossicati quattro bambini e la madre | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy