1 Ottobre 2025 - 9.18

Veneto – A fuoco due auto davanti a una carrozzeria

REDAZIONE
MIRANO (VE) – Nella notte tra martedì 30 settembre e mercoledì 1 ottobre, intorno all’1, due autovetture parcheggiate davanti all’ingresso di una carrozzeria in via Zinelli a Mirano sono state avvolte dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari di Mirano con il supporto dell’autobotte di Mestre. L’incendio è stato spento e l’area messa in sicurezza, mentre i Carabinieri hanno garantito il presidio della zona.

Accertamenti sono in corso da parte dei tecnici dei Vigili del fuoco per stabilire le cause del rogo. L’intervento si è concluso alle 4 del mattino.

