Veneto – A fuoco bancali: le fiamme raggiungono il tetto di un magazzino

Nel pomeriggio di oggi a Montebelluna (TV) un incendio divampato da un cumulo di bancali ha coinvolto il tetto di un magazzino, rendendo necessario un importante intervento dei vigili del fuoco. Le squadre del distaccamento locale, tuttora operative con due mezzi, sono state le prime a raggiungere l’area interessata dalle fiamme.

In supporto ai vigili del fuoco di Montebelluna sono intervenute le squadre di Treviso con autopompa, botte e autoscala, insieme ai volontari di Asolo e a una squadra proveniente dal Basso Feltrino. Sul posto anche i Carabinieri di Crocetta, impegnati nelle attività di sicurezza e delimitazione dell’area.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza proseguono per evitare ulteriori propagazioni e verificare eventuali danni strutturali al magazzino.