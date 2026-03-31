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31 Marzo 2026 - 10.15

Veneto – A fuoco autoarticolato in azienda

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Stamattina, intorno alle 08:30, un autoarticolato carico di materiale fotovoltaico ha preso fuoco all’interno di un’azienda situata in corso Noblesville 3 a Tombolo, nel Padovano. Sul mezzo, che trasportava componenti per impianti fotovoltaici, non risultano persone coinvolte.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Cittadella, supportati da un’autobotte proveniente dalla sede di Padova, hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. L’intervento si è concluso intorno alle 09:45.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio. L’azienda, specializzata nell’installazione di impianti fotovoltaici, non ha riportato danni strutturali significativi oltre al mezzo coinvolto.

L’episodio evidenzia l’importanza delle misure di sicurezza nel trasporto di materiali tecnici e il pronto intervento dei Vigili del Fuoco nella gestione di emergenze industriali.

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