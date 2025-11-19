19 Novembre 2025 - 9.37
Veneto – A fuoco auto a gasolio
Alle 19:20 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Dalmazia, a Montebelluna, per l’incendio di un’autovettura alimentata a gasolio.
La squadra, proveniente dal distaccamento di Montebelluna, è riuscita a spegnere le fiamme con un rapido intervento, evitando che l’incendio si propagasse ad altre vetture o agli edifici vicini.
Nell’immediato non è stato possibile accertare le cause che hanno provocato l’innesco. Le verifiche proseguiranno per ricostruire la dinamica dell’episodio.