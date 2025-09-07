CRONACAVENETO
7 Settembre 2025 - 21.53

Veneto – A fuoco appartamento: muore una donna

REDAZIONE
Tragedia questa mattina in pieno centro a Lazise, dove un incendio divampato in un’abitazione a due piani di piazzetta Beccherie è costato la vita a una donna di 72 anni. Il fratello, che si trovava con lei, è rimasto intossicato dal fumo ed è stato soccorso dai sanitari.

L’allarme è scattato attorno alle 11:20. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato rapidamente le fiamme, sviluppatesi nella camera da letto. Qui i pompieri hanno rinvenuto il corpo senza vita dell’anziana.

A causa dei danni subiti, la parte dell’edificio coinvolta nel rogo è stata dichiarata inagibile. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono tuttora in corso.

L’appartamento è stato posto sotto sequestro. Le cause del rogo sono al momento al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e della sezione scientifica dei carabinieri.

