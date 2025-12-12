Veneto – A fuoco abitazione nella notte

Nella notte, alle ore 1:00, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Valli a San Zenone degli Ezzelini per un incendio divampato all’interno di un’abitazione. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono arrivate cinque squadre dei Vigili del Fuoco con sette mezzi provenienti dai distaccamenti di Asolo, Castelfranco e Bassano del Grappa. L’intervento tempestivo ha permesso di circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Nessuna persona è rimasta coinvolta: la casa, infatti, non era abitata da alcuni giorni. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza si sono concluse nelle ore successive.