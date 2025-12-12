CRONACAVENETO
12 Dicembre 2025 - 9.48

Veneto – A fuoco abitazione nella notte

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Nella notte, alle ore 1:00, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Valli a San Zenone degli Ezzelini per un incendio divampato all’interno di un’abitazione. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono arrivate cinque squadre dei Vigili del Fuoco con sette mezzi provenienti dai distaccamenti di Asolo, Castelfranco e Bassano del Grappa. L’intervento tempestivo ha permesso di circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Nessuna persona è rimasta coinvolta: la casa, infatti, non era abitata da alcuni giorni. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza si sono concluse nelle ore successive.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - A fuoco abitazione nella notte | TViWeb Veneto - A fuoco abitazione nella notte | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy