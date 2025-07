Veneto – A fuoco 7 automezzi della nettezza urbana

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un violento incendio è divampato nella tarda serata di martedì 15 luglio all’interno di un ecocentro situato in via dell’Industria a Merlara, in provincia di Padova, distruggendo diversi mezzi per la raccolta dei rifiuti. L’intervento dei Vigili del fuoco, conclusosi attorno all’una di notte, ha evitato conseguenze ancora più gravi.

Sette gli automezzi coinvolti dalle fiamme: quattro sono andati completamente distrutti, mentre altri tre hanno subito danni parziali. I pompieri sono intervenuti da più distaccamenti – Este, Rovigo, Vicenza e Legnago – con il supporto del funzionario di guardia e del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Venezia, chiamato per la messa in sicurezza dei serbatoi di bio-metano presenti sui veicoli.

L’incendio è stato domato dopo ore di lavoro, e l’area è stata messa in sicurezza. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento da parte dei tecnici dei Vigili del fuoco. Sul posto anche i Carabinieri, che stanno collaborando per chiarire l’origine dell’incendio. Nessuna persona è rimasta ferita.