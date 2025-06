Veneto – 5 lavoratori irregolari: 3 società multate per 30mila euro

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Cinque lavoratori “in nero” sono stati trovati in tre cantieri edili a Bibione dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Venezia, e dai militari di San Michele al Tagliamento che hanno inoltre riscontrato violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Le verifiche hanno, inoltre, accertato la mancata predisposizione dei corsi obbligatori di formazione sulla sicurezza e l’omessa sorveglianza sanitaria dei dipendenti da parte di 3 diverse imprese operanti nel cantiere. Alla luce delle irregolarità riscontrate, sono stati adottati provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale nei confronti delle tre ditte coinvolte. Contestualmente, sono state comminate sanzioni amministrative per 30.000 euro circa. ANSA VENETO