Veneto – 46enne muore dopo essersi sentito male alla guida

Dramma nella giornata di ieri ad Albignasego, nel padovano, dove un uomo di 46 anni ha perso la vita. Si tratta di Andrea De Marchi, residente a Padova, che si sarebbe sentito male mentre era alla guida della sua auto.

Da quanto è stato possibile ricostruire, nonostante il rapido trasportato in codice rosso all’ospedale di Padova e i continui tentativi di rianimarli, i sanitari si sono dovuti alla fine arrendere. Dai primi accertamenti, non sembrerebbe che sul suo corpo ci siano lesioni provocate dallo schianto che possano giustificare il decesso: ciò avvalora l’ipotesi che l’incidente sia stato provocato da un malore improvviso, che sarebbe risultato fatale per l’automobilista.