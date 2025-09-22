Veneto, 44enne arrestato per molestie su minorenne

TREVISO, 22 settembre 2025 – È stato arrestato a Castelfranco Veneto un uomo di 44 anni accusato di aver molestato una ragazza di 14 anni. L’episodio è avvenuto nella serata del 18 settembre, ma è stato reso noto soltanto oggi.

Secondo la ricostruzione, l’uomo, con precedenti penali, avrebbe avvicinato l’adolescente con una scusa mentre era in bicicletta e avrebbe iniziato a molestarla. Le amiche della giovane, presenti sul posto, sono intervenute e hanno subito allertato i carabinieri.

Grazie alla descrizione fornita e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i militari hanno rintracciato e fermato l’individuo poco dopo. Durante la perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello pieghevole con lama di sette centimetri.

Le indagini hanno portato anche al sequestro, nella sua abitazione, di indumenti compatibili con altri episodi di violenza sessuale verificatisi di recente in zona e attualmente oggetto di approfondimento investigativo.

Il 44enne è stato trasferito nella Casa circondariale di Treviso, a disposizione dell’autorità giudiziaria.