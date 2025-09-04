CRONACAVENETO
4 Settembre 2025 - 16.22

Veneto – 32enne padovano ferito dopo un volo di 50 metri in montagna

REDAZIONE
Escursionista ferito dopo un volo di 50 metri in Val del Grisol

Longarone (BL), 04 settembre 2025 – Un 32enne di Legnaro (PD) è rimasto ferito dopo essere scivolato e ruzzolato per circa 50 metri lungo il sentiero numero 528 in Val del Grisol. L’allarme è stato dato intorno alle 13.30 dallo stesso escursionista, che stava posizionando dei sensori ed era da solo. L’uomo è riuscito a contattare il 118, fornendo le coordinate precise, la descrizione del luogo e persino i dettagli del suo abbigliamento per agevolare i soccorsi.

L’elicottero Falco 2, intervenuto con il Soccorso alpino di Longarone, inizialmente non è riuscito a individuarlo e ha quindi calato il tecnico di elisoccorso, che lo ha localizzato seguendo i richiami. Una volta raggiunto, il 32enne è stato assistito dall’equipe medica per un possibile politrauma, immobilizzato e imbarellato. Grazie a una manovra di corda è stato spostato in una zona sicura, quindi caricato a bordo dell’elicottero e trasportato all’ospedale di Treviso

