Veneto – 30enne napoletano arrestato per spaccio di ketamina: tenta di barricarsi in casa durante il blitz

Blitz dei carabinieri a Castelfranco Veneto, dove un 30enne di origine napoletana è stato arrestato al termine di un’operazione antidroga condotta dai militari del nucleo operativo e radiomobile. L’uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato nel pomeriggio del 26 marzo, dopo settimane di indagini. I carabinieri erano già sulle tracce del sospettato: durante precedenti controlli erano state sequestrate piccole quantità di ketamina, elementi che avevano portato gli investigatori a identificarlo come punto di riferimento per lo spaccio nella zona della Castellana.

Quando i militari si sono presentati alla sua abitazione per eseguire una perquisizione domiciliare disposta dall’autorità giudiziaria, il 30enne ha tentato di impedire l’ingresso barricandosi in casa. Nel tentativo di opporsi, si è scagliato contro la porta d’ingresso, colpendo con l’anta blindata uno dei carabinieri, che ha riportato lievi lesioni.

L’uomo è stato comunque rapidamente bloccato e messo in sicurezza senza ulteriori resistenze. Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato circa 22 grammi di ketamina.

Già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, il 30enne è stato arrestato e posto a disposizione del giudice del tribunale di Treviso.