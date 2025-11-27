CRONACAVENETO
27 Novembre 2025 - 16.01

Veneto – 29enne accoltellato e rapinato: indagini in corso

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Un 29enne di Cornuda è finito in ospedale dopo aver riportato tre ferite da arma da taglio all’addome. L’allarme è scattato mercoledì 26 novembre, poco dopo le 18.30, quando il giovane ha chiamato carabinieri e sanitari raccontando di essere stato aggredito da un uomo che voleva rubargli il portafoglio in via Manzoni.

Secondo il suo racconto, avrebbe reagito al tentativo di rapina e l’aggressore lo avrebbe colpito più volte prima di fuggire. Il ragazzo è riuscito a tornare a casa, dove ha avvisato i soccorsi con l’aiuto della compagna.

I carabinieri hanno ritrovato il portafoglio a pochi metri dal luogo indicato, abbandonato a terra. Il 29enne è stato portato all’ospedale di Montebelluna: le ferite risultano superficiali e non è in pericolo di vita.

Dell’aggressore, al momento, nessuna traccia. Restano da chiarire diversi punti della vicenda, dalla dinamica esatta al movente. Le prossime ore saranno cruciali per le indagini.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - 29enne accoltellato e rapinato: indagini in corso | TViWeb Veneto - 29enne accoltellato e rapinato: indagini in corso | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy