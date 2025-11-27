Veneto – 29enne accoltellato e rapinato: indagini in corso

Un 29enne di Cornuda è finito in ospedale dopo aver riportato tre ferite da arma da taglio all’addome. L’allarme è scattato mercoledì 26 novembre, poco dopo le 18.30, quando il giovane ha chiamato carabinieri e sanitari raccontando di essere stato aggredito da un uomo che voleva rubargli il portafoglio in via Manzoni.

Secondo il suo racconto, avrebbe reagito al tentativo di rapina e l’aggressore lo avrebbe colpito più volte prima di fuggire. Il ragazzo è riuscito a tornare a casa, dove ha avvisato i soccorsi con l’aiuto della compagna.

I carabinieri hanno ritrovato il portafoglio a pochi metri dal luogo indicato, abbandonato a terra. Il 29enne è stato portato all’ospedale di Montebelluna: le ferite risultano superficiali e non è in pericolo di vita.

Dell’aggressore, al momento, nessuna traccia. Restano da chiarire diversi punti della vicenda, dalla dinamica esatta al movente. Le prossime ore saranno cruciali per le indagini.