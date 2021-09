VENETO – 27enne uccisa: fermato uomo in Toscana

Una donna di 27 anni, Chiara Ugolini, è stata trovata morta, in un lago di sangue, in un appartamento a Calmasino di Bardolino (Verona), una zona collinare sopra il lago di Garda. E’ stato il fidanzato, con cui la donna viveva, a scoprire il cadavere, e ad avvertire le forze dell’ordine. La vittima aveva 27 anni. Secondo quanto si è appreso, si era trasferita da Fumane (Verona), in Valpolicella, sul lago di Garda per vivere con il compagno. L’allarme è scattato perché la 27enne non si era presentata al lavoro. Lavorava in un’attività di proprietà del padre del fidanzato.

In un appartamento situato al civico 42 di via Verona a Calmasino, frazione del Comune di Bardolino, è stata trovata morta Chiara Ugolini, 27enne originaria di Fumane, che si era trasferita in zona per vivere con il compagno.

Fermato ieri sera dalla polizia stradale a bordo di una moto, lungo il tratto fiorentino della A1, il presunto responsabile dell’omicidio della donna di 27 anni trovata senza vita ieri nel suo appartamento a Calmasino di Bardolino (Verona). Secondo quanto appreso, l’uomo sarebbe stato intercettato intorno alle 22,30 dalle pattuglie della stradale all’altezza del casello di Firenze Impruneta, mentre percorreva la A1 a bordo di una moto in direzione Roma.

Sempre in base a quanto emerso, nel corso della nottata avrebbe ammesso le sue responsabilità davanti agli agenti della stradale e ai carabinieri di Verona. Le indagini da subito si sono concentrate sugli inquilini del palazzo in cui viveva la ragazza. Fra questi un uomo con precedenti penali (ANSA).